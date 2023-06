Soldado que sofreu golpe de calor apresenta sinais positivos mas mantém-se em coma induzido

FOTO: Hazir Reka - Reuters

Os médicos que tratam o soldado que sofreu um golpe de calor revelaram que ele deu indicadores positivos. No entanto, o soldado do curso de comandos permanece em coma induzido nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria.