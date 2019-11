Solidariedade Imigrante nada admirada com aumento do número de indianos em Portugal

Foto: Mayank Bhardwaj - Reuters

A Associação Solidariedade Imigrante afirma não estar admirada com o aumento do número de indianos em Portugal. O vice-presidente da associação refere que a maioria destes cidadão são trabalhadores com pouca formação, que acabam por arranjar ocupação na agricultura. Trabalhos que os portugueses não aceitam.