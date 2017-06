Solidariedade para com as vítimas dá mote a concerto em Lisboa

Lusa 27 Jun, 2017, 21:29 | País

Os vários espetadores ouvidos pela agência Lusa à entrada do concerto realçaram o sentimento de solidariedade com as vítimas e as famílias afetadas pelos incêndios no centro do país, nos dsitritos de Leiria e de Coimbra, que provocaram na semana passada 64 mortos e mais de 200 feridos.

"Venho principalmente como forma solidária, mas o cartaz também me atraiu, estaria sempre solidária com uma situação destas, mas por serem artistas de que gosto venho assistir", disse uma jovem à Lusa.

Outra preocupação dos espetadores é o destino final das verbas arrecadadas pelas diferentes ações de solidariedade.

A maioria das pessoas ouvidas pela Lusa expressou confiança "nas pessoas de bem" e na União das Misericórdias, a quem vai ser entregue no final a receita deste espetáculo, mas houve também quem referisse "haver sempre possibilidade de alguns desvios".

"Acredito nas pessoas de bem e, por isso, vim e acho que desta vez o dinheiro vai ser todo entregue a quem precisa dele", disse um dos espetadores à entrada do Meo Arena.

O espetáculo começou pontualmente às 21:00, com a atuação de uma dupla de DJ `Beatbombers`.

O concerto "Juntos por Todos" tem como objetivo a "angariação de receitas para reforço da ajuda às populações afetadas pelos incêndios no centro do país, que começaram no passado dia 17, no concelho de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

No concerto participam mais de 25 artistas, entre os quais Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Camané, Ana Moura e Carlos do Carmo.

Salvador Sobral, Luísa Sobral, AGIR, Carminho, Gisela João, Amor Electro, Aurea, D.A.M.A, David Fonseca, Diogo Piçarra, Hélder Moutinho, João Gil, Jorge Palma, Luís Represas, Matias Damásio, Miguel Araújo, Paulo Gonzo, Raquel Tavares e Rita Redshoes são outros dos nomes que sobem também ao palco do pavilhão no Parque das Nações.

A ideia do espetáculo partiu do promotor Vasco Sacramento, que, no passado dia 18, anunciou na rede social Facebook a intenção de fazer um concerto solidário, sensibilizado com as vítimas do incêndio.

A iniciativa, à qual assiste o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, conta com o alto comissariado da Fundação Calouste Gulbenkian e está ser transmitido em direto pela RTP, SIC, TVI e por "todas as rádios portuguesas", sendo a receita entregue à União das Misericórdias Portuguesas, segundo a organização.

A RTP também disponibilizou o sinal de transmissão do concerto à União Europeia de Radiodifusão (UER), à TV da Galiza e à TV da Catalunha.