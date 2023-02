Solidariedade portuguesa ajuda vítimas de sismos na Turquia e na Síria

Amr Abdallah Dalsh - Reuters

Nasceu em Lisboa uma onda de solidariedade que visa ajudar as vítimas dos sismos na Turquia e na Síria. A Junta de Freguesia do Beato arrancou com esta campanha solidária há dois dias e está a recolher vários bens como por exemplo tendas, pijamas, aquecedores e cobertores.