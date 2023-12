Solução nas urgências apresentada pelo SNS é aparente

Foto: Pedro A. Pina - RTP

"Uma solução aparente". É desta forma que o Sindicato Independente dos Médicos olha para o comunicado da direção executiva do SNS em que refere que daqui a uma semana o número de urgências com constrangimentos vai diminuir.

A direção do SNS acredita que, como a partir de 1 janeiro, as 150 horas extraordinárias, que os médicos podem fazer por ano, voltam ao zero, volta a haver mais profissionais ao dispor.



Algo que para Jorge Roque da Cunha, ouvido esta manhã pela Antena1, em abril as horas extraordinárias ficam já gastas e volta tudo a estar como está agora.



São precisas novas medidas para resolver a questão, considera o Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos.