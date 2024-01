Solução para SNS pode passar por alocar serviços ou recorrer a privados

Há neste momento hospitais com tempos de espera entre as 16 e as 18 horas para doentes com pulseira amarela.





Xavier Barreto afirma que têm de ser avaliados vários tipos de resposta, entre as quais optar por não haver serviços menos prioritários e deslocar os meios humanos para as áreas com problemas de resposta.Num momento em que há um aumento das infeções respiratórias e, sobretudo, dos casos de gripe A, o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares defende que o recurso ao setor privado e ao setor social pode aliviar as contingências do Serviço Nacional de Saúde.