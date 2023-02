Sondagem da Católica. Um em quatro portugueses com dificuldade para garantir alimentação e saúde

Um em cada quatro portugueses tem dificuldade em garantir as despesas com alimentação e saúde. São números que comparam com os do pico da crise da Troika, há mais de 10 anos. Os dados do inquérito da Universidade Católica para a RTP, mostram que a inflação é considerada o principal problema do país e que o Governo também é responsabilizado.