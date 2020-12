Sondagem. Presidente e Governo avaliados de forma cada vez mais negativa

Ao fim de nove meses de pandemia, a grande maioria dos portugueses concorda com o atual estado de emergência e com as medidas desenhadas para o natal e o ano novo.



Já a prestação de presidente da República, primeiro-ministro, ministra da saúde e DGS é avaliada de forma cada vez mais negativa.