Soure. Circulação de comboios foi restabelecida nos dois sentidos da Linha do Norte

Já foi restabelecida a circulação na linha do Norte nos dois sentidos. A via estava interrompida por causa do acidente com o Alfa Pendular em Soure. Nos hospitais da Universidade de Coimbra permanecem internados três feridos, dois estão ainda com prognóstico reservado.