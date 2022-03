Soure tem medidas para ajudar refugiados e ucranianos residentes

As medidas adotadas pela Câmara de Soure, no distrito de Coimbra, integram um plano denominado "Soure para a Ucrânia", do qual fazem parte "ações imediatas de curto prazo, como seja o estabelecimento de um corredor emergencial que permita às famílias ucranianas do concelho a reunião dos seus familiares, desde os países que estão na primeira linha da receção dos refugiados de guerra" até ao seu acolhimento local.

"Este corredor está operacional através de contactos" (`pinpoints`) ativados com contactos da Carta da Europa, uma rede que "no concelho leva mais de 20 anos de cooperação e permite ter estas portas de entrada a partir da Polónia (Strzyzów), da Eslováquia (Medzev) e da Roménia (Ibanesti)", afirmou em comunicado a autarquia presidida por Mário Jorge Nunes.

Trata-se de um mecanismo que "funciona através da sinalização aos serviços da Câmara dos familiares a transportar, que depois assegura a receção e acolhimento" naquelas três cidades do Leste europeu, bem como o transporte até Soure.

"Quer Strzyzów, quer Medzev estão a aproximadamente 100 quilómetros da fronteira ucraniana e integram importantes rotas de evacuação de refugiados, nomeadamente a partir de Lviv", na Ucrânia, salientou a Câmara Municipal.

Por outro lado, a autarquia "porá em funcionamento até ao fim desta semana uma rede municipal de acolhimento temporário, que integrará os serviços municipais", além das redes social, escolar e de saúde.

O objetivo é "estabelecer uma plataforma permanente com a capacidade de acolher até 100 refugiados" em regime temporário.

"Considerando aqueles que são atualmente os perfis principais dos refugiados (idosos, mulheres e crianças), este serviço estará especialmente vocacionado para o acolhimento em resposta de emergência, incluindo o apoio psicológico e médico", segundo a nota.

Também, "numa linha de médio e longo prazo, o município vai operacionalizar uma ferramenta dedicada às famílias ucranianas que optem pela emigração e residência permanente em Portugal".

Neste capítulo, a intenção "é potenciar as políticas de habitação e captação de residentes com a disponibilidade de habitação -- quatro frações T2 estão já disponíveis em Soure, mas o objetivo é estender a disponibilidade às outras freguesias -- mas também no emprego, com um programa de formação que permita aos emigrantes ucranianos uma rápida integração e disponibilidade funcional para o mercado de trabalho".

O autarca do PS Mário Jorge Nunes já esteve reunido com representantes da comunidade ucraniana no concelho para os informar das medidas tomadas e "efetuar um levantamento das necessidades mais prementes e preocupações dos seus membros e familiares".