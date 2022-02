STCP vai operar a linha de metrobus do Porto

", afirmou Rui Moreira, em resposta a uma questão levantada pelo deputado da CDU Rui Sá, durante a Assembleia Municipal que reuniu na última noite.O metrobus, que será parte do sistema de transporte da Área Metropolitana do Porto e integrará o sistema de bilhética intermodal Andante, deve estar concluído no final de 2023.A linha Boavista - Império irá desenvolver-se ao longo das avenidas da Boavista e Marechal Gomes da Costa, perfazendo um traçado de oito quilómetros (quatro em cada sentido), e contará com oito novas estações de superfície: Casa da Música, Bom Sucesso, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império.Em discussão estava a delegação de competências para a STCP Serviços que ditam a exploração e gestão do Terminal Intermodal de Campanhã, do Terminal das Camélias e do Terminal do Bom Sucesso, do Funicular dos Guindais, e de outros meios auxiliares à deslocação entre cotas, e de parques de estacionamento.

O líder da bancada municipal comunista, Rui Sá, defendeu que "a Câmara pode desempenhar essas funções", e considerou uma "duplicação de competências" transferir "mais um conjunto de competências municipais para uma empresa intermunicipal (...) que não tem atividade há anos".



Assembleia Municipal aprova compra de edifícios da Fidelidade em Cedofeita



A Assembleia Municipal do Porto aprovou na última, com a abstenção do PSD e do Chega, o direito de preferência para a aquisição dos edifícios da Fidelidade na Rua de Cedofeita à Notablefrequency.



Este é um processo que se arrasta desde 2018, altura em que o município do Porto foi notificado pela seguradora Fidelidade para se pronunciar sobre a intenção de exercer o direito de preferência no contrato de alienação de dois prédios situados na Rua de Cedofeita, na União de Freguesias do Centro Histórico.



A Câmara manifestou intenção de compra, por 1,8 milhões de euros, mas a Fidelidade vendeu os imóveis, em agosto de 2018, à Notablefrequency, empresa do fundo de investimento Apolo, e o processo acabou em tribunal.



A medida foi aprovada em Assembleia Municipal, com os votos favoráveis de todas as bancadas exceto PSD e Chega, que se abstiveram.



Falta agora a aprovação do Tribunal de Contas, adiantou Rui Moreira, mostrando-se convicto da aprovação da transação.