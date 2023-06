STEPH alerta para INEM`s parados no Porto por falta de técnicos de emergência

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Há várias ambulâncias paradas no Grande Porto nesta noite de São João. Nesta altura há vários buracos para o turno da noite por falta de técnicos de emergência pré-hospitalar, alerta o do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.