S.T.O.P. acusa Governo de falta de preocupação com o estado do ensino

Foto: Paulo Novais - Lusa

O S.T.O.P. lamentou esta quinta-feira o que considera ser a falta de preocupação por parte do Governo com o estado do ensino. Para o Sindicato de Todos Os Profissionais da Educação, o importante para o Ministério é saber se as greves dos professores são legais.