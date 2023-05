S.TO.P. André Pestana anuncia novas formas de luta pela Educação

Foto: Paulo Novais - Lusa

O líder do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação explicou esta quinta-feira, em declarações à RTP, que as formas de luta que o sindicato está a promover para as provas de aferição estão a sofrer "atropelos" que não estão previstos na lei.