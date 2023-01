S.T.O.P. anuncia nova manifestação em Lisboa dia 28 de janeiro

O S.T.O.P. é um dos sindicatos que participa na ronda negocial desta manhã, no Ministério da Educação.



Antes do encontro com o ministro João Costa, o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação promoveu uma marcha que designou como passeata.



O dirigente André Pestana revelou que recebeu uma convocatória do Ministério para reunir esta tarde com vista à definição de serviços mínimos a partir de 1 de fevereiro.



A resposta a esta convocatória é a marcação de uma nova marcha para o dia 28, em Lisboa.