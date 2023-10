S.TO.P avança com nova greve de duas semanas

RTP

O presidente do S.TO.P, André Pestana desafia o Governo a aplicar o dinheiro do excedente orçamental nas escolas.



A decisão de avançar com um "novembro de luta", no mês da discussão do OE, foi tomada na quinta-feira à noite, numa reunião online, por mais de 100 comissões sindicais e de greve, revelou esta manhã, em Coimbra, André Pestana.