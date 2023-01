STOP confirma protesto no dia 28 de janeiro

No fim da reunião dos sindicatos com o Ministério da Educação, o líder sindical do S.T.O.P. exigiu a "valorização de todos" os profissionais que trabalham nas escolas. Em resposta aos jornalistas, André Pestana confirmou a realização do protesto marcado para dia 28 de janeiro. O STOP também recusou a proposta do ministro da Educação por não conter nenhuma referência.