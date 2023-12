S.TO.P. avança com queixa contra André Pestana no Ministério Público

Os dirigentes do S.TO.P. acusam o líder de várias práticas incompatíveis com os princípios de isenção e transparência de um sindicato. O anúncio foi feito esta quinta-feira, através de um comunicado na página oficial do sindicato.





Nesta publicação pode ler-se que "os últimos meses demonstraram que André Pestana lida mal com a verdade e com as decisões maioritárias definidas, democraticamente, pela Direção do S.TO.P.".





A direção do sindicato diz que com esta queixa pretende apenas "obter respostas, repor a verdade e a legalidade, devolver o S.TO.P. a todos os sócios que acreditam, como nós, neste projeto."