Subida das taxas de juro começa a esgotar almofada financeira das famílias portuguesas

Este especialista da Escola de Negócios Porto Business School sublinha que, até agora, os portugueses têm conseguido aguentar a subida das prestações da casa ao banco, graças às poupanças, que são cada vez mais curtas.O economista Filipe Grilo salienta que a escassez de casas em Portugal tem atenuado uma possível queda dos preços, mas salienta que já se notam alguns sinais de quebra, no sector imobiliário.Reguladores e economistas temem um contágio do mercado sueco ao resto da Europa, numa altura em que tanto os preços como as vendas já caem em vários países.