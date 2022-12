Subida do caudal do rio Ave obriga a cortar ponte em Guimarães

Segundo o presidente da Junta de Barco, Luís Pereira, o corte do trânsito foi efetuado pelas 22:00 de quinta-feira.

"Entretanto, a água subiu ainda mais e neste momento já atinge a altura das grades da ponte", referiu, à Lusa.

O autarca sublinhou que o corte da ponte causa um "grande impacto" na circulação rodoviária, até porque aquela ponte serve o parque industrial da Gandra, na freguesia de Barco.

Oito distritos do Norte e Centro de Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa da chuva e, nalguns casos, devido ao vento e à agitação marítima, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, estão sob aviso amarelo (o terceiro na escala) os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Os avisos por causa da chuva estão ativos até às 09:00 de hoje e, depois, estendem-se à passagem de ano em Braga, Viana do Castelo e Porto (das 18:00 de sábado às 09:00 de domingo), assim como Aveiro (22:00 de sábado às 12:00 de domingo). No primeiro dia do ano (09:00/18:00) está ativo um aviso amarelo em Viseu, Vila Real, Leiria e Coimbra.

O IPMA também colocou sob aviso amarelo, mas por causa do vento, desde o final de dia de hoje e até à manhã de sábado, os distritos do Porto, de Aveiro, de Braga e de Viana do Castelo.

Há ainda avisos amarelos ativos para a entrada do novo ano em Leiria, Viana do Castelo e Porto.