Subiu para 53 o número de casos de legionella

Os dados da Direção-Geral da Saúde mostram que o número de casos do surto de legionella que teve início a 31 de outubro subiu para 53, sendo que o número de vítimas mortais mantém-se nos cinco. Catorze pessoas já tiveram alta clínica, sendo que este surto afetou mais mulheres.





Todos os afetados têm antecedentes de doença crónica ou apresentam fatores de risco para contrair a doença. De acordo com a DGS, ainda se encontram 28 pessoas na enfermaria, sendo que seis pessoas estão internadas nos cuidados intensivos.



A legionella é a bactéria responsável pela doença dos legionário, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.



A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até dez dias.



A infeção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.

Vítima podem ter direto a indemnização

É o ministro da Saúde quem o diz. Adalberto Campos Fernandes afirmou que as vítimas deste surto de legionella devem ter direito a receber indemnizações da empresa que faz a manutenção à torre de refrigeração.



O ministro da Saúde disse que recebeu o relatório preliminar e confirmou que o foco do surto de legionella que já leva 53 pessoas infetadas foi numa das quatro torres de refrigeração.A empresa responsável pela manutenção das torres diz só se pronunciar depois de conhecer os relatórios e num processo e postura que garante transparentes.