Subvariante da covid-19 BA.2 dominante em todo o mundo

A variante BA.2 é uma subvariante da Omicron.







O virologista Pedro Simas refere que esta nova variante não é nada de novo e é normal que seja mais transmissível, pois é normal assim acontecer.





Os sintomas são muito semelhantes à Omicron e os efeitos são muitos leves, como uma simples constipação.







Em inglaterra, um novo surto de covid-19 obrigou as companhias aéreas a cancelar centenas de voos, por falta de pessoal de bordo.Na China, a cidade de Xangai vai permanecer fechada, com as autoridades a testar os 26 milhões de habitantes.Já na África do Sul, o presidente Cyrill Ramapohosa anunciou que, a partir da meia-noite desta terça-feira haverá medidas transitórias contra a pandemia, até ao início de maio.