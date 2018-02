Sucata automóvel sem controlo contém resíduos perigosos

Antena 120 Fev, 2018, 07:00 / atualizado em 20 Fev, 2018, 08:14 | País

A Zero já pediu esclarecimentos ao Ministério do Ambiente e à Autoridade Tributária e Aduaneira | Vincent Kessler - Reuters

A associação ecologista alerta para o destino pouco claro dos veículos em fim de vida cujas matrículas foram canceladas.



Os ambientalistas analisaram os dados de cancelamento de matrículas do Instituto da Mobilidade e dos Transportes referentes a 2016.



Em declarações à Antena 1, Rui Berkemeier dá conta da existência de 50 mil veículos nesta situação.



O ambientalista dá como exemplo o caso do cancelamento de matrículas de 11 mil veículos em fim de vida sem a emissão do respetivo certificado de destruição. Um cenário que, avisa Rui Berkemeier, pode ser ilegal.Outro exemplo prende-se com o facto de se desconhecer o destino final de 16 mil veículos cujas matrículas foram canceladas por não ter sido feita transferência de propriedade.A Zero já pediu esclarecimentos ao Ministério do Ambiente e à Autoridade Tributária e Aduaneira.