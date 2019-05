Suinicultores veem janela de oportunidade na China

Foto: Reuters

O tema vai estar em debate no Congresso Nacional da Suinicultura, que se realiza amanhã e depois em Rio Maior.



Entrevistado no Portugal em Direto da Antena1, o vice-presidente da Federação dos Suinicultores, David Neves, explica que existe uma janela de oportunidade para a carne de porco portuguesa na China.



As exportações para a China podem vir a chegar aos 200 milhões de euros em 2020.



Além da análise ao setor da suinicultura, o congresso dos próximos dois dias, em Rio Maior, vai ainda debater temas como as novas tendências de consumo e a sucessão geracional.