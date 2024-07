Arrancou esta terça-feira mais uma ronda negocial entre o Governo e forças de segurança, numa última tentativa de desbloquear o impasse em torno do valor do suplemento de risco a pagar à PSP e à GNR. Depois do primeiro-ministro ter avisado que não dá "nem mais um cêntimo" há 100 euros a separar a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco e os Sindicatos.