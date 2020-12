Supremo rejeita pedido de nulidade do acórdão que mantém mandatos na Maia

"Todas as demais invocações representam erros de direito do acórdão não sindicáveis nesta sede por não serem fundamento de nulidade de acórdão [...] nem de reforma para além do já conhecido [...]. Em face de todo o exposto acordam os juízes deste STA em indeferir o pedido de nulidade e de reforma de acórdão na sua totalidade", lê-se no acórdão do STA, ao qual a Lusa teve hoje acesso.

O Supremo considera que "não existe qualquer erro de direito que conduza à oposição entre os fundamentos e a decisão" nem "ocorre nulidade por falta de fundamentação, omissão ou excesso de pronúncia".

No mesmo documento lê-se que o JPP pediu o reenvio do processo para o Tribunal de Justiça da União Europeia, mas o STA considera que "esta não é a questão dos presentes autos".

"Indefere-se, pois, o referido reenvio prejudicial", refere o acórdão, datado de quinta-feira.

Na base deste processo está uma ação judicial intentada pelo JPP num processo que durou cerca de dois anos e que tem como base uma dívida de quase 1,5 milhões de euros da TECMAIA - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, empresa municipal entretanto dissolvida.

Esta dívida foi, em dois períodos e mandatos autárquicos distintos, assumida e paga pela Câmara da Maia, no entanto, o Fisco atribuía a dívida ao anterior presidente da autarquia Bragança Fernandes, bem como ao atual líder do município, António Silva Tiago, e ao vereador Mário de Sousa Nunes, enquanto ex-administradores da TECMAIA.

Depois de decisões judiciais anteriores terem excluído de responsabilidade o anterior presidente e condenado o atual e o vereador, o STA não viu matéria para responsabilizar os eleitos, anulando a perda de mandato, mas o partido JPP recorreu.

A decisão do STA foi tornada pública em 30 de outubro deste ano, depois de em setembro de 2019 o Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN) ter confirmado a decisão proferida em primeira instância pelo Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, essa datada de abril do ano passado, que condenava os eleitos a perda de mandato, tendo os visados recorrido.

Com a decisão agora conhecida, o STA mantém a decisão de não suspender o mandato dos dois eleitos.

A Câmara da Maia, no distrito do Porto, é liderada pela coligação PSD/CDS-PP, que elegeu seis vereadores nas autárquicas de 2017, enquanto a coligação PS/JPP, que é oposição, conquistou cinco lugares.

A agência Lusa contactou o vereador do JPP Jaime Pinho, que remeteu para "mais tarde" qualquer comentário.