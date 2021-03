Supremo Tribunal Administrativo deu luz verde à contratação de enfermeiros estrangeiros

O Supremo entendeu que a Ordem não podia ter feito este tipo de pedido, uma vez que não tem como "fim específico e primordial a tutela da saúde pública".



Recordo que a providência cautelar visava o decreto do estado de emergência que facilitou, no fim de janeiro, a contratação de enfermeiros formados no estrangeiro.