Supremo Tribunal de Justiça decide hoje se liberta ou não Manuel Pinho

Lusa

O Supremo Tribunal de Justiça vai decidir esta terça-feira se liberta ou não o antigo ministro da Economia Manuel Pinho. O supremo vai pronunciar-se sobre o pedido de habeas corpus que foi apresentado pela defesa do antigo governante, no âmbito do caso EDP.