Supremo Tribunal de Justiça mantém detida a mãe do bébé abandonado

O Supremo Tribunal de Justiça considerou que a mulher agiu de forma premeditada.



Para chegar a esta conclusão, a juíza invoca que a mãe, além de ocultar a gravidez, levou um saco de plástico aquando do parto com a intenção de depositar o seu filho no ecoponto.



O Supremo Tribunal afirma também que a mulher afastou o companheiro do local horas depois.



A mãe desta criança tem 22 anos está indiciada por homicídio qualificado na forma tentada. Vai continuar presa preventivamente em Tires.