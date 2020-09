Supremo Tribunal declara ilegais contratos das câmaras com empresas de presidentes de juntas

Arquivo RTP

O Supremo Tribunal Administrativo declara ilegal que as câmaras municipais contratem empresas ligadas a presidentes de juntas de freguesia por conflito de interesses. As decisões da justiça não eram claras, até agora. Mas de acordo com a edição desta manhã do Jornal de Notícias, esta decisão faz jurisprudência, o que significa que vão acabar este tipo de negócios no poder local.