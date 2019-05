Supressão de embarcações da Soflusa gera distúrbios com violência no cais do Barreiro

Foto: Diário do Distrito@twitter/DR

Confusão no cais de embarque no Barreiro leva passageiros a tentar invadir sala de embarque. Devido à continua supressão de embarcações os ânimos exaltaram-se, e durante mais de uma hora não sairam embarcações para Lisboa.



A polícia foi chamada ao local tendo os utentes partido alguns vidros como contou a Antena 1, Ana Avóila, dirigente da Frente Comum, mas também passageira habitual do serviço da Soflusa.



De acordo com Ana Avóila o conselho de administração da Soflusa afixou informação que iriam suprimir algumas ligações , mas suprimiram mais do que as que estavam anunciadas, o que gerou confusão.





A Soflusa não grava, mas uma fonte da empresa disse à Antena 1 "que a ligação foi interrompida temporariamente, pelo facto de as pessoas terem forçado a entrada no interior da sala de embarque, após o seu fecho. Os navios que estavam para partir só o fizeram depois da chegada das forças de segurança. Nesta altura as ligações já foram retomadas."









José Encarnação, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro (CUSPAS), confirmou que esta situação de falta de barcos é recorrente por falta de pessoal para a condução de navios.



“As pessoas estão no limite. Há muita gente que está a enfrentar problemas no trabalho, porque, por falta de transporte, não consegue chegar a tempo. E não é um dia, são muitos dias”, salientou.