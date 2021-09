Surpresa com exoneração de Mendes Calado

Os representantes da Associação de Praças da Armada e do Grupo de Reflexão Estratégica Interna estão surpreendidos com a demissão do Almirante António Mendes Calado. O presidente da Associação, Paulo Amaral, admite que esta saída poderá estar relacionada com as críticas à Nova Lei Orgânica, o que leva o Vice-Almirante Pires Neves a questionar o papel do chefe maior da Armada.