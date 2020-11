Surto com 49 infetados em lar do concelho de Celorico da Beira

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, Carlos Ascensão, referiu que os casos positivos de infeção pelo novo coronavírus dizem respeito a 30 utentes da instituição que apoia 61 idosos e a 19 funcionários de um universo de 44.

"A maior parte [dos utentes] são assintomáticos. Entre as funcionárias, três são sintomáticas e as outras assintomáticas", referiu.

Segundo o autarca, uma funcionária está internada no hospital da Guarda "desde a semana passada".

Carlos Ascensão referiu que a direção da instituição iniciou o processo de desinfeção das instalações, que será completado na quinta-feira, com a intervenção de uma brigada da GNR solicitada pelo serviço de Proteção Civil Municipal.

"Estamos a organizar-nos no sentido de que haja a maior estabilidade [na instituição]. Estamos a reorganizar as tarefas do pessoal disponível e temos que criar uma cadeia solidária com a Segurança Social e a autoridade de Saúde", disse.

O município de Celorico da Beira está a criar condições "para o caso de ser necessário encontrar espaços de retaguarda", mas, de momento, o objetivo passa por "regularizar a situação" nas instalações da Santa Casa da Misericórdia.

"Acredito que, com esforço, sobretudo dos responsáveis, técnicos e funcionários [do lar de idosos] vamos enfrentar este problema", vaticina Carlos Ascensão.

No concelho de Celorico da Beira, para além do surto no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia, existem "meia dúzia de situações dispersas" de pessoas com teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, que o município está a acompanhar.

"Na Escola C+S também apareceram [os casos de] dois alunos e dois professores e estão a ser acompanhados", rematou o autarca.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.103 pessoas dos 192.172 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.