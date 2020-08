Surto de Covid-19 em lar do Barreiro sob controlo

As autoridades acreditam que o surto está sob controlo, com todas as medidas da Direção-Geral de Saúde implementadas.



A maior parte dos casos é assintomática e, à exceção de três utentes hospitalizados, os restantes permanecem sob vigilância nas instalações da Santa Casa da Misericórdia, em pisos separados e com as visitas suspensas .



Além dos 31 casos entre os utentes, há 14 funcionários com teste positivo.



A Santa casa da Misericórdia disse que o quadro de pessoal é suficiente, mas por precaução está a tentar obter reforços junto da segurança social e da Cruz Vermelha.