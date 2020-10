Surto de Covid-19 num dos lares da Santa Casa da Misericórdia, em Bragança

Em causa está uma instituição com várias respostas sociais. Tem três lares, Unidade de Cuidados Continuados, infantário e escola primária. Só nos lares vivem 166 pessoas.



A direção da Misericórdia esteve reunida com a autoridade sanitária e com a autarquia para acompanhar a situação.



Foi decidido alargar os testes que já estão a ser feitos a todos os utentes e colaboradores.