Surto de gripe em nível moderado e estável

RTP11 Jan, 2018, 20:39 / atualizado em 11 Jan, 2018, 20:40 | País

Na última semana foram internadas em cuidados intensivos 17 pessoas devido à gripe, mais nove do que na semana anterior.



Nas últimas quatro semanas foram registados mais de 100 mil casos nas urgências, mas apenas três por cento se deveram à gripe.



A atividade gripal é moderada e estável, avança a Direção Geral da Saúde, e poderá ainda não ter sido atingido o pico.



Segundo Graça Freitas, em Portugal morreram nas últimas duas semanas 600 pessoas, em termos estatísticos, em linha com outros anos e menos do que em igual período do ano passado.Terá havido "muito poucos casos de morte" diretamente relacionados com a gripe, disse a responsável no balanço sobre a atividade gripal este ano.A DGS refere que afluência aos hospitais e centros de saúde tem sido a normal para esta altura do ano. Foram abertas mil duzentas e cinquenta camas, para dar resposta à maior procura que todos os anos se verifica. 65% dessas camas estão a ser utilizadas.No Hospital Garcia de Orta foi montado um contentor para dar apoio às urgências. São mais 24 camas, direcionadas para os doentes com necessidade de internamento hospitalar, mas considerados menos graves.Os centros de saúde vão ter horário alargado até que se justifique. O próprio plano de contingência é flexível e terá em conta a afluência às unidades de saúde e a intensidade do vírus da gripe este ano.