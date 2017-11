Surto de legionella provoca terceira vítima mortal. Há 43 pessoas infetadas

RTP10 Nov, 2017, 09:55 / atualizado em 10 Nov, 2017, 11:16 | País

Graça Freitas anunciou que esta noite morreu mais uma mulher de 68 anos no hospital São Francisco Xavier.



“Esta senhora teve o contágio no âmbito de um contacto com o Hospital São Francisco Xavier”, embora ainda não se tenha apurado se o contágio ocorreu antes ou depois da admissão ao hospital. "Era uma senhora com muitas patologias associadas”, adiantou a diretora-geral da saúde, em conferência de imprensa.



Graça Freitas indicou também que o número de infetados por legionella aumentou para 43 casos, no surto que começou a 31 de outubro. O balanço indica mais dois casos do que o anterior, feito na quinta-feira.



“Todos os 43 doentes com legionella têm doença crónica ou fatores de risco associados" e "quase todos são idosos”, acrescentou Graça Freitas.A diretora-geral da saúde recusou-se a fazer comentários sobre as causas da infeção mas defendeu que as pessoas não devem “ter medo” caso necessitem de ir ao hospital.Entretanto, houve três pessoas que já receberam alta e “pelo menos quatro” têm alta programada.Graça Freitas estima ainda que o surto esteja em fase decrescente e que o número de novos casos diários passe a ser esporádico.“Os dados de modelação matemática confirmam essa tendência”, referiu Graça Freitas, acrescentando que “se tudo continuar a acontecer como agora, o número de casos diários será esporádico e o surto será dado como controlado dentro de poucos dias”.O presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge referi9u ainda que "há um tempo para identificação; há um tempo para caracterização e há um tempo para o diagnóstico. Portanto, em relação às análises, nós não temos prazos"."A nossa preocupação primeira foi perceber se havia ou não havia presença indireta de legionella. Em segundo lugar, agora estamos num processo de identificação e caracterização de acordo com as normas internacionais. Demora o seu tempo, portanto, não há previsões nenhumas", concluiu Fernando Almeida.