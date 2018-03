Surto de sarampo chega a Braga e Coimbra

Em Braga, a nova suspeita recai sobre uma médica que viajou de avião para o Algarve. Os passageiros do voo estão a ser contactados para se saber se têm a vacina em dia.



Em Coimbra, uma mulher de pombal esteve no serviço de urgências e aguarda-se a confirmação do laboratório.



Com estas duas novas suspeitas, ao todo passam a ser 89 casos notificados, e 36 confirmados.