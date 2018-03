Surto de Sarampo confirmado pela DGS

RTP15 Mar, 2018, 11:00 | País

O último balanço da Direção Geral de Saúde, às 21h00 de quarta-feira, aponta para sete casos confirmados de sarampo. O Hospital de Santo António, no Porto, "reportou 32 casos suspeitos de sarampo com relação laboral ao hospital". Desses 32 casos, refere a DGS, oito "foram já testados laboratorialmente no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge", tendo cinco sido "confirmados como casos de sarampo".



"Estão internados três doentes, um deles em situação clínica instável", adianta a DGS.



No comunicado emitido pela DGS, "está em curso a investigação epidemiológica detalhada da situação, que inclui a investigação laboratorial de todos os casos".



Em entrevista à RTP, a diretora-geral de saúde admitiu que poderão vir a ser confirmados mais casos de sarampo nas próximas horas. No entanto, lembra que apesar do surto no norte do país, não há em Portugal “sarampo selvagem”, ou seja, o vírus não circula pelo país.



Graça Freitas diz que o país tem elevadas taxas de vacinação, mas recorda que o vírus circula endemicamente em alguns países da Europa, com quem Portugal tem contacto. O primeiro caso detetado deste surto é, aliás, de um cidadão francês que terá contraído a doença em França e a trouxe para Portugal.



Graça Freitas lançou um apelo a quem apresente sintomas de sarampo ou tenha contactado com quem está infetado. A diretora-geral de saúde pede que essas pessoas não se dirijam de imediato a uma unidade de saúde, um passo importante para interromper a cadeia de transmissão da doença. Pede que se isolem e contactem primeiro as autoridades de saúde, através da linha Saúde 24 (número 808 24 24 24).O sarampo é uma das doenças infeciosas mais contagiosas, podendo provocar doença grave, em especial em pessoas não vacinadas.A DGS volta a alertar para a necessidade de vacinação, admitindo que os profissionais de saúde têm especial responsabilidade, para que não transmitam a doença aos utentes. No entanto, Graça Freitas não referiu qualquer tipo de medida que torne a vacinação obrigatória para esses profissionais. No atual surto, há 32 casos suspeitos de sarampo com relação laboral ao hospital de Santo António, no Porto.Entre os sintomas sugestivos de sarampo estão febre, erupção cutânea, conjuntivite, congestão nasal, tosse. Com esses sintomas, a DGS recomenda que "não se desloque e evite o contacto com outros".O sarampo provocou 35 mortes no ano passado, incluindo uma em Portugal, só num conjunto de 50 países da região europeia, onde se registaram mais de 20 mil casos em 2017.No ano passado, Portugal teve dois surtos simultâneos de sarampo (num total de 29 casos), que chegaram a provocar a morte de uma jovem de 17 anos.Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), "cada nova pessoa afetada pelo sarampo na Europa relembra que crianças e adultos não vacinados, independentemente de onde vivam, continuam em risco de contrair a doença e de a passar a outros que possam ainda não estar vacinados".O sarampo é uma doença grave, para a qual existe vacina, contudo, o Centro Europeu de Controlo de Doenças estima que haja uma elevada incidência de casos em crianças menores de um ano de idade, que ainda são muito novas para receber a primeira dose da vacina. Daí que reforce a importância de todos os outros grupos estarem vacinados de forma a que não apanhem nem transmitam a doença.Segundo os dados de 2017, mais de 87% das pessoas que contraíram sarampo não estavam vacinadas.c/Lusa