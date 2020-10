Surto em Bragança. Autarca critica inoperância de autoridades de saúde

Há um novo surto de Covid-19 no hospital de Vila Real. Três profissionais de saúde, um doente e o filho de um dos médicos estão infetados. No lar de Montalegre há 33 pessoas infetadas. O lar foi já evacuado para desinfeção. E em Bragança outro surto que conta já com 115 casos positivos.