Surto em Mora já infetou 54 pessoas

Dos casos positivos, há 5 pessoas internadas, 4 delas estão nos cuidados intensivos do hospital de Évora.



Estão a ser realizados vários testes. Todos os 160 funcionários da câmara municipal de Mora e juntas de freguesia do concelho foram testados.



O surto surgiu há quase duas semanas. O Plano Municipal de Emergência foi ativado. A população por precaução continua confinada em casa.



No concelho vizinho de Montemor o Novo, os casos ativos subiram para 30, mais um caso do que ontem, de acordo com a autarquia.