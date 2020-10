Surto em Viseu. Autarca queixa-se de brigada de intervenção insuficiente

São 29 os infetados no Lar do rio Dão, em Viseu. Os resultados dos testes indicam que 20 utentes e 9 funcionários contraíram o vírus. O surto foi identificado no passado sábado e no mesmo dia as instalações foram desinfetadas.