Surto hepatite aguda. DGS criou task-force para acompanhar a situação

A Direção Geral da Saúde constituiu, entretanto, uma task-force, em articulação com o Programa Nacional para as Hepatites Virais e com a Sociedade Portuguesa de Pediatria, para acompanhar e atualizar a situação internacional da hepatite aguda de origem desconhecida, para avaliar o risco a nível nacional e elaborar orientações técnicas, tendo em vista a deteção precoce de eventuais casos que venham a ser identificados no país.