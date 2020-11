Surto Legionella. Autoridades de Saúde mandam suspender torres de refrigeração em duas empresas

Também uma fábrica de conservas foi obrigada a encerrar as suas torres de refrigeração por se encontrar no eixo dos casos de Legionella.



A RTP esteve à porta desta empresa e atualizou as informações sobre este surto que já matou nove pessoas e mantém 20 internadas.