Surto na Câmara de Mértola provoca fecho de dois edifícios municipais

Após a confirmação do surto, o município, do distrito de Beja, "como medida de precaução", fechou na quarta-feira os dois edifícios onde trabalham os infetados, nomeadamente o dos Paços do Concelho e o do Serviço de Recursos Humanos, explicou Jorge Rosa.

Os restantes funcionários que trabalham nos dois edifícios fechados estão em casa, alguns em isolamento e a aguardar a realização de testes de despiste do vírus que provoca a doença covid-19 e outros a desempenhar funções em regime de teletrabalho, indicou.

Segundo o autarca, além do surto detetado na autarquia, há mais dois surtos ativos na comunidade da vila de Mértola e, por isso, hoje e na sexta-feira, vão ser feitos mais de 100 testes a contactos próximos dos infetados para despistar mais eventuais casos de infeção e cadeias de contágio.

De acordo com Jorge Rosa, até hoje, no concelho de Mértola, há registo de 51 pessoas infetadas pelo vírus da covid-19, das quais 17 estão com infeções ativas, 33 já recuperaram e uma morreu.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.495.205 mortos resultantes de mais de 64,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.724 pessoas dos 307.618 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

LL // MCL