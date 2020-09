Surtos de Covid-19 multiplicam-se nos lares de idosos em Portugal

Esta é a quinta vez que no espaço de uma semana se registam valores acima das seis centenas, situação semelhante só aconteceu nos primeiros dois meses da pandemia.



Morreram mais três pessoas, todas na faixa etária dos 80 anos. Lisboa e Vale do Tejo registam nas últimas 24 horas, 48 por cento do total nas novas infecçõe com mais 290 casos.



O Norte, com mais 201 casos, representa 33 por cento do total.



Portugal tem neste momento 290 surtos ativos, mais de metade estão no norte.



Nos lares há 35 surtos ativos. Em Arruda dos Vinhos um utente morreu, entre os 22 infectados pela covid-19 no Lar de São Miguel.



Já em Ourique, no Lar da Aldeia de Santa Luzia o números de casos subiu esta terça-feira, para os 27.