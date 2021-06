Surtos de Lisboa e Vale do Tejo podem contaminar outras zonas do país

A preocupação levanta questões no recuo do desconfinamento, quando a região está com mais de 170 surtos ativos.O professor de matemática na Faculdade de Ciências na Universidade do Porto Óscar Felgueiras acredita que o número de casos vai continuar a aumentar e alastrar outras regiões.Para o matemático, é necessário conter os contactos.Uma preocupação que leva o vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, a dizer que o melhor a fazer é atuar já e implementar medidas mais restritivas na região de Lisboa e Vale do Tejo.