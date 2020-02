Suspeita de branqueamento. Cada vez mais operações bancárias suspensas

De acordo com o jornal Público, as operações bancárias suspensas triplicaram em 2019 na comparação com o ano anterior.



E, ao contrário do que se registou nos últimos anos, no ano passado o valor das operações suspensas em dólares ultrapassou em muito o valor congelado em euros.



Também a comunicação das operações suspeitas tem vindo a subir.