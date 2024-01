Suspeita de corrupção. Autarca do Funchal e dois empresários ouvidos este sábado

Foto: Paulo Lourenço - RTP

Os dois empresários, Avelino Farinha e Custódio Correia, são os primeiros a ser ouvidos neste primeiro interrogatório. As medidas de coação não devem ser conhecidas este sábado.



À chegada ao Campus das Justiça, o advogado do autarca do Funchal que tinha 20 mil euros na habitação, afirmou que "não pode garantir em frente às câmaras de televisão, antes de uma diligência que ainda não começou, aquilo que vai acontecer lá dentro".



"Eu percebo que vocês tenham interesse público em tratar destes assuntos, o meu papel como advogado é assegurar a defesa do meu constituinte e isso não passa por estar a antecipar respostas às vossas perguntas legítimas", afirmou Paulo de Sá e Cunha.



As detenções de dois empresários e do autarca do Funchal surgiram na sequência de uma operação que também atingiu o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido e anunciou na sexta-feira que vai abandonar o cargo.