Suspeita de fumo a bordo faz avião da British Airways aterrar de emergência no Porto

Porto, 17 out 2019 (Lusa) -- Um voo da British Airways, proveniente de Londres e com destino a Marraquexe, aterrou hoje de emergência no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com suspeitas de fumo a bordo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A emergência foi confirmada, sem entrar em detalhes, pela ANA Aeroportos de Portugal à Lusa: "um voo da British Airways, proveniente de Londres, com destino a Marraquexe, divergiu para o Porto por motivos técnicos".

A comunicação refere ainda que a "aterragem ocorreu em segurança" e que foi declarado o fim da emergência às 17:47.

Segundo a Proteção Civil, tratou-se de um "alarme falso", uma vez que a suspeita de "fumo a bordo da aeronave" não se verificou.

O alerta foi dado pelas 17:22 tendo, segundo a página da Proteção Civil, acorrido ao aeroporto 54 operacionais apoiados por 17 viaturas.